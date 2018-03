According to online reports, Sea of Thieves can now be pre-loaded. The game is around 9.02GB big on Xbox One, 18.64GB on Xbox One X and 19.62GB on PC



a vous de juger du truc.



pour moi ca veut dire le contenu doit pas etre au rendez vous vue la taille de la beta qui etait deja de 8GO,par contre en tant que Game As a service ils ont a mort de la marge

je vous rappel que la map au launch sera la meme que celle de la beta.

RDV en juin pour ma part jy toucherai pas avant (et putin de la vie mettez de la vie dans votre putin de jeu,remplissez le merde quoi...)