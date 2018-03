Voilà, je pense que tout les jeux vidéo auront droit a leurs versions vinyle. Car après, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Uncharted, Call of Duty et même Battlefield 1, voici venir le vinyle Mario + Rabbids Kingdom Battle .Après, perso, j'aime bien les vinyle que je préfère au CD.Le "coffret" contiendra 2 vinyles translucides, la moustache aura un effet FuzzyLa musique est signé par Grant Kirkhope a qui on doit Banjo-Kazooie, Viva Pinata et Goldeneye 007Date de sortie en Q3 2018Des silhouettes en cartons seront inclus dans le "coffret"Le prix du "coffret" est de 30£ sans frais de port.