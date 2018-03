Lors de son dernier Nintendo Direct, le constructeur s'est longuement attardé sur Mario Tennis Aces, le prochain jeu de sport qui mettra en scène les célèbres personnages connus de tous, dont Luigi. Oui, c'est ce dernier qui a particulièrement attiré le regard des joueurs, non pas par son excellent coup droit, mais à cause de... son pénis.

posted the 03/16/2018 at 08:57 PM by gat