Voici une Information autour de la Xbox One :La GDC 2018 aura bientôt lieu et Microsoft va y apporter plus de 50 jeux. Ils présenteront également un grand nombre de jeux indépendants pour la Xbox One via le programme ID@Xbox. Les titres présents comprennent entre autres les jeux Apocalypse Cow, 9 Monkeys of Shaolin, BackSlash, Can’t Drive This, Flipping Death, Thief of Thieves, Dead Ahead : Zombie Warfare, Tormental, Russian Subway Dogs et Squadron 51. Pour rappel, la GDC 2018 aura lieu du 19 au 23 mars prochain...Source : https://gamingbolt.com/microsoft-will-showcase-more-than-17-new-games-at-gdc-2018-via-idxbox-program