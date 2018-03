Cela fait déjà un mois que le patch est dispo et on n'avait pas encore eu de retour, mais c'est chose faite grace a un joueur sur le forum de JVC.En effet si les quelques soucis de mots dépassants de leur boite de dialogue ont été corrigés et que certains dialogues ont été refait en donnant un peu plus de personnalité à certains persos (dont Laksha qui parle beaucoup plus comme une noble), d'autres seraient massacrés par rapport a la première version, voir incompréhensibles (notamment les phrases des habitants d'Eternia) et d'autres n'auraient tout simplement pas du tout été retouchés.Le probleme des objets qui n'ont pas le même nom d'un menu a l'autre est toujours d'actualité, voir serait encore plus accentué et il y aurait de nouvelles coquilles.Bref encore un travail qui serait bâclé.