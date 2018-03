Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Nintendo annonce que le prochain Patch pour le jeu Xenoblade Chronicles 2 sera disponible à la fin du mois. Ce Patch 1.3.1 permettra de corriger quelques bugs présents dans le Mode New Game Plus, entre autres, comme la disparition de certaines Lames communes...Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-version-1-3-1-update-due-out-later-this-month-will-fix-new-game-plus-bugs/

posted the 03/16/2018 at 03:30 PM by link49