Nous avons à peine eu des nouvelles, sur le prochain Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED depuis qu'il a été annoncé pour la première fois il y a quelques années, mais nous en avons eu beaucoup plus au cours des dernières semaines. Mais ce dont nous faisons rapport aujourd'hui pourrait être un gros problème. Piotr Nielubowicz et Adam Kiciński du CD Projekt Red ont récemment pris la parole lors du Pareto Securities Gaming Seminar 2018, et ils ont passé beaucoup de temps à parler du RPG à venir.



Tout en parlant de ce que sera Cyberpunk 2077, ils ont montré quelques diapositives pour donner des bribes d'informations sur le jeu. Une des diapositives, que vous pouvez voir ci-dessus, mentionne que le jeu va être construit sur la "technologie actuelle et prochaine génération" - l'implication, bien sûr, étant que Cyberpunk 2077 va être un jeu intergénérationnel qui ne se lance pas seulement sur la Xbox One et PS4, mais aussi sur la prochaine Xbox et PS5.