Sega s'apprête à (((re)re)re)sortir une nouvelle compilation pour les consoles actuelles de son Sega Mega Drive Collection le 29 mai 2018 sur PS4, One et Steam. Sega venant de dévoiler le trailer officiel, mais également la liste des 50 jeux qui composeront cette compilation... seul soucis l'absence de version Switch...Ce n'est pas plus tard que ce matin que Sega à décider d'expliquer le pourquoi du comment et de nous rassurer en nous expliquant que la switch aura bel et bien sa version de la compilation mais un peu plus tard (NDLR : comme Hollow Knight) :"Vous comprenez bien que de nombreux joueurs veulent encore et encore jouer au même jeux déjà sorti des millions de fois, en resortant cette compialtion la version switch était notre priorité vu le succès quasi certains de cette version ! qui n' pas rêver de jouer à columns en coulant un bronze ! seul problème actuel pour nous le support cartouche et la cinquantaine de jeux à intègrer dedans oui vous avez bien lu 50 !!!!... mais grâce à une étroite collaboration avec capcom nous avons désormais la solution !!! le jeu sur switch sortira bel et bien en boite en version physique pour le plus grand plaisir de tous bénéficiant au passage de la taxe switch de 10 € en bonus ! bon petit compromis seul sonic et street of rage seront présent sur la cartouche les autres jeux seront à télécharger quand la console virtuelle sera lancé seul petit bémol il faudra repasser à la caisse."Ouf nous voilà rassuré !