Voici une Information autour du jeu Pokémon à paraître sur Nintendo Switch :Pokemon Company a posté une nouvelle offre d’emploi afin de promouvoir un titre et éditer un guide stratégique. Ça semble assez tard pour le jeu Detective Pikachu. De plus, Gamestop Ireland aurait débuté les réservations en indiquant également une sortie pour 2018.Il est donc fort probable que le titre sorte bien cette année, et non en 2019…Source : https://twitter.com/pixelpar/status/974628312038477825