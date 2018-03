Voici une Information concernant la Saga Devil May Cry :Même si le jeu Devil May Cry HD Collection est sorti dernièrement sur Ps4 et Xbox One, on ne peut pas dire que Capcom ait fait un grand travail dessus. Du coup, Hideki Kamiya se proposerait pour réaliser un Remake du premier Opus. Reste à voir si cela aboutit, quand cela sortira, Hideki Kamiya et Platinum Games travaillant sur l’exclusivité Nintendo Switch, Bayonetta 3, et Capcom sur le jeu Devil May Cry 5, si on en croit les rumeurs pour ce dernier…Source : https://www.psu.com/news/devil-may-cry-remake-teased-by-hideki-kamiya/