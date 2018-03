(le jeu est prévu sur PC/PS4/XOne/Switch)



(le jeu est prévu sur PC/PS4/XOne/Switch)

Puissance Nintendo

Toujours très loquace quand il s'agit de montrer à quel point la Nintendo Switch est un moteur pour son activité, l'éditeur allemand FDG Entertainment nous fait fait part des premiers résultats concernant les précommandes de Monster Boy and the Cursed Kingdom dans sa version physique.Et comme pour Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas et Blossom Tales: The Sleeping King, qui ne sont sortis que sur l'eShop jusqu'à maintenant, la société basée à Munich se montre surprise de l'engouement autour de son prochain jeu, évoquant. Une excellente performance à mettre en parallèle avec le parc de consoles installées qui est plus de trois fois inférieur à celui de la console de Sony.