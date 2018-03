Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Pas plus tard qu'hier, SEGA a dévoilé le jeu Sega Genesis Collection, une compilation de plus de 50 jeux classiques de Genesis. Le titre a été annoncé sur Ps4 et Xbox One, mais pas sur Nintendo Switch. Bonne nouvelle, il semblerait que SEGA puisse sortir ce titre sur cette console plus tard. Dans une vidéo de RGT 85, SEGA a déclaré qu'ils se concentrent sur la sortie d'abord des versions Ps4 et Xbox One du jeu. La discussion s'est ensuite poursuivie sur Twitter, où SEGA a déclaré qu'ils regarderait si les gens parlent en masse de cette version, en sachant bien que les propriétaires de Nintendo Switch le veulent sur cette console...Source : https://www.gonintendo.com/stories/304540-sega-genesis-collection-may-be-coming-to-switch