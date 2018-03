Je viens de matter le dernier Star Wars ,qui est assez special quand meme ( d'ailleurs qu'en avez vous pensé ? )..du coup je regarde un peu les trucs sur cette saga et je suis tombé sur ces cinématiques de The Old Republique.Ca tue mine de rien.

Who likes this ?

posted the 03/16/2018 at 02:14 AM by kurosama