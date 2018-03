Voici des Images autour du jeu Tekken 7 :Aprés un Artwork, place aux Images :Le Noctis Lucis Caleum Pack comprend le personage Noctis Lucis Caelum en tant que combattant jouable, la scène exclusive "Hammerhead", ainsi que le BGM "Stand Your Ground/Final Fantasy XV", le BGM "Apocalpysis Noctis Remix/Tekken 7" et cinq costumes pour Noctis. A noter que le combattant Noctis Lucis Caelum est également jouable dans le mode "Ultimate Tekken Bowl" issu du premier DLC. Pour rappel, il sera disponible le 20 mars prochain..Source : https://gematsu.com/2018/03/tekken-7-dlc-character-noctis-lucis-caelum-launches-march-20

Like

Who likes this ?

posted the 03/15/2018 at 11:44 PM by link49