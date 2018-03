LucasFilm nous offres 5 nouvelles affiches brésiliennes pour le film Solo A Star Wars Story qui arrivera en salle le 23 Mai chez nous.Finalement, il me donne envie cet épisode stand-alone de Star Wars.Je me dis que Rogue One fut une telle surprise que Solo peut être une surprise lui aussi.Par contre, le IX a intérêt a être mortel, le tournage doit démarrer cet été je crois.