C’est la (bonne) surprise du jour, nous apprenons que l’éditeur Curve Digital (Human Fall Flat, OlliOlli...) a signé un accord avec Gaumont pour le développement d’un jeu sur la série Narcos. Sortie en 2015 sur Netflix, la première saison a fait forte impression en retraçant l’histoire notamment du Cartel de Medellín et surtout du célèbre baron de la drogue Pablo Escobar. Pour le moment on ne sait pas encore de quel type de jeu il s’agira, mais avec un univers aussi riche, les possibilités sont grandes ! Un court teaser est disponible, le jeu sortira lui sur consoles et PC au printemps 2019 !



https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CPu-rrpaAkE



xboxygen