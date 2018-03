La Fée Sauvage vient d'annoncer la tenue le 28 octobre prochain à Paris de Metal Gear In Concert. Comme son titre l'indique, cet événement est un concert au cours duquel 70 musiciens (menés par Nicholas Buc), accompagnés de la chanteuse Donna Burke, interpréteront les "meilleures musiques" des jeux Metal Gear Solid.



Les organisateurs du concert ont d'ores et déjà annoncé que les morceaux "Main Theme," "Encounter," "Father and Son," "The Best if Yet to Come," "Snake Eater," ou encore "Heavens Divide" feront partie de la playlist. Les trois derniers seront par ailleurs chantés en live par Donna Burke. Histoire d'accompagner ces chansons, et de les replacer dans le contexte des différents jeux, des extraits des jeux en HD seront synchronisés à la musique et projetés sur un écran géant.



En France, le concert aura donc lieu le 28 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris. Les pré-ventes débuteront le 17 mars prochain à midi sur le site shop.wildfaery.com. Les invendus seront mis en vente le 4 avril sur le site fnacspectacles.com.