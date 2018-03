Bonsoir GamekyoVoici ma petite vidéo découverte sur Bravo Team (PS4PRO & PSVR), Bon petit jeu VR (surtout avec l'aim controller), certes très court pour 40€ ...Bon visionnage et bonne soirée !

posted the 03/15/2018 at 07:24 PM by tidusx59