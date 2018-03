Projet pas loin d'être pharaonique, la construction du Museum of Narrative Art, qui abritera une grande partie des collections personnelles de George Lucas, a commencé très officiellement hier. Le cinéaste avait alors dans un premier temps prospecté du côté de Chicago, puis San Francisco, qui avaient retoqué le projet. C'est finalement à Los Angeles que le futur musée est construit. 36 mois de travaux seront nécessaires, pour une ouverture prévue fin 2020 /2021.



Conçu par le cabinet de l'architecte chinois Ma Yansong, ce musée qui promet d'être esthétiquement somptueux abritera notamment quelques 10.000 peintures, illustrations et autres souvenirs de tournages de George Lucas, comme le tout premier sabre laser de Luke Skywalker, le casque original de Dark Vador, des pièces acquises lors de ventes aux enchères comme des objets du tournage de Casablanca, de celui des Dix commandements, du Magicien d'Oz... Steven Spielberg, vieux complice de Lucas, a aussi prévu d'alimenter le musée avec quelques pièces de ses propres collections.



Loin d'être exclusif au papa de Star Wars, le musée a été pensé et conçu comme une immense médiathèque, avec bibliothèque ouverte au public, cinémas, salles de conférence, restaurant, ect. Un véritable espace culturel en somme, qui sera entouré par un immense parc de plus de 40.000 m². Le projet va ainsi permettre de créer des centaines d'emplois, ce dont s'est logiquement réjouit le maire de la ville.