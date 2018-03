Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. à paraître sur Nintendo Switch :Funimation est l'un des distributeurs d'animes les plus importants de l'industrie, avec des titres comme Dragon Ball, parmi les plus importants. L'un des souhait de longue date des fans de Super Smash Bros. est que Son Goku rejoigne le jeu de combat. Dans un tweet, Funimation a posé la question suivante à Nintendo America : « Quand est-ce que Son Goku va rejoindre le combat? » Ça ne va peut-être pas aboutir, mais sait-on jamais…Source : https://www.geekculturepodcast.com/2018/03/15/funimation-wants-goku-to-be-in-super-smash-bros-for-nintendo-switch/

