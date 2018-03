Let's Play

Hello! Bon, j'ai fait une petite vidéo de let's play, accompagné d'un test, pour ceux qui voudraient voir le rendu de AOT2 sur Nintendo Switch !De mon côté, je n'ai pas les versions PS4, Xbox One ou PC pour comparer, mais ça me semble être du bon boulot - du moins, je trouve le jeu fun, grisant et jouableJ'ai également, pour ceux qui ça intéresse ^^ ! Le jeu sort le 20 mars prochain, sur toutes les plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! Tchao