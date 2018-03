Je viens à l'instant de recevoir l'édition "collector" de 99 vidas par stricly limited games. L'envoie de ses versions a été retardé pour une question de qualité donc j'étais curieux de voir cela.Un belle et très grosse boîte, toute légère donc une fois ouverte :Comme annoncé on retrouve l'ost du jeu, une fausse cartouche MD, le jeu (si, si) et un " artbook" au format notice megadrive... Enfin notice courte hein, une dizaine de pages, sur un si petit format c'est un peu bidon.La fausse cartouche megadrive semble encore moins costaud que celle fournie avec sonic mania, ceci dit c'est le genre de choses qui ne bouge pas de son étagère, voir même de sa boîte !Vous noterez au passage la jolie encoche comme sur les fausses cartouches chinoisesPour le jeu, je n'ai pas encore pris le temps de le tester, je m'y mettrai peut-être ce si, mais vue les vidéos c'est clairement ma came ( street of rageVoilà donc vous l'aurez compris c'est vraiment pas terrible comme collector, premier achat chez stricly limited games, pas certain que je renouvele l'expérience.