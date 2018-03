Maintenant que la date de sortie du jeu est connu, le jeu arrivera sur nos consoles et PC le 29 Juin.Ubisoft annonce une version Motor Edition en exclusivité sur son store.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu The Crew : Édition Gold-Une plaque d’immatriculation américaine pour ressentir tout l’esprit de Motornation.-La carte routière officielle du jeu pour découvrir l’ensemble des USA, fourmillant d’activités et de surprises cachées.-Le Steelbook pour rendre hommage à la scène Motorsports américaine.-Quatre stickers originaux pour choisir votre propre style parmi ceux des 4 familles.-Une boîte collector de haute qualitéLe tout pour 109.90€ sur PS4 et One et 99.99€ sur PC