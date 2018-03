Voici des Images autour du jeu Ys VIII : Lacrimosa of Dana :Amazon Japon a dévoilé la box de la version Nintendo Switch, illustrée ci-dessus. Place ensuite aux Images :Celles-ci ont été dévoilées par Famitsu, et les suivantes, par Amazon Japon :Pour rappel, cette version sortira au Japon le 26 juin prochain et cet été en Occident…Sources : https://nintendoeverything.com/japanese-ys-viii-switch-boxart/ et : https://nintendoeverything.com/ys-viii-switch-screenshots/