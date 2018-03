Ces dernières années ont vu paraître leur lot de jeux vidéo culte : The Witcher III, Diablo III ou encore Uncharted 4…

Qu'ils soient créés par de grandes équipes ou pas des créateurs isolés, ils ont marqué des millions de fans à travers le monde. Mais quez savez-vous de leur création ?



Du sang, des larmes et des pixels vous invite dans les coulisses des grands noms du jeu vidéo, car malgré leur réussite critique et publique, ils ont bien failli ne jamais voir le jour. Des problèmes techniques aux divergences créatives, découvrez leur histoire grâce à de nombreux témoignages, réunis dans ce livre document unique et fascinant.



Rendez-vous le 3 mai en librairie pour découvrir Du sang, des larmes et des pixels, une chronique qui vous plongera dans l'enfer du processus de développement, rendant hommage à ces visionnaires tenaces qui se sont battus pour la sortie de leur titre !

Diablo III, Destiny ou The Witcher 3… Autant de titres culte qui ont fédéré des millions de joueurs à travers le monde, généré un engouement massif et remporté un succès critique hors du commun. Et pourtant, leur existence tient du miracle…



Dans cette chronique captivante des dessous de cette industrie qui ne ressemble à aucune autre, Jason Schreier (Kotaku) explore les affres de la création de certains des plus grands jeux vidéo de l'histoire. Des complexités techniques de Dragon Age : Inquisition au financement acrobatique de Pillars of Eternity en passant par les remaniements d'équipe d'Uncharted 4, Schreier nous emmène dans les coulisses du développement chaotique des plus belles réussites de ces dernières années.



Loin des préjugés et des fantasmes qui circulent sur le milieu du jeu vidéo, Schreier livre ici un document exceptionnel, riche d'une centaine de témoignages. De jeu en jeu, d'obstacle en obstacle, plongez dans le portrait palpitant d'une industrie en perpétuelle réinvention.

Le livre Blood, Sweat, and Pixels sera adapté en Français par Mana Books. Du sang, des larmes et des pixels !Le livre contiendra pas moins de 384 pages pour 18€ et sera disponible le 3 Mai.