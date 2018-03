Quand j'ai vu la première vidéo du Nintendo Labo, j'ai ressenti un gros malaise. Qu'est-ce que c'est que ce truc en carton que Nintendo vient d'inventer et met en avant ? C'était ma première réaction.



Le lendemain, j'etais plus mesurée : l'idée est clairement géniale. Moi qui adore faire des travaux créatifs, plier du carton ne me déplairait absolument pas. Cependant, le carton c'est fragile, il y a une forte chance que l'aspect sofware soit extrêmement limité et puis, le prix et la question du rangement des montages pose aussi problème !



Plus tard, des journalistes révèlent l'existence d'un mode TOY-CON Garage qui permettrait de faire de la programmation visuelle. La, je suis clairement plus intéressée. Je me rappelle que j'adorais monter des véhicules avec les jeux mécano quand j'etais petite et j'adorais aussi imaginer mes propres créations (un mini ventilateur par exemple) que j'essayais de faire fonctionner avec le moteur fourni dans l'un des kits. C'était tout simplement magique. Cependant, Nintendo étant Nintendo, je n'en attendais peu de chose.



Plus tard, Nintendo publie des vidéos qui donnent un aperçu plus en profondeur des jeux du variety Kit et du kit Robo. J'ai trouvé certains jeux plus intéressants que ce qu'ils en avaient l'air. Mais surtout, le mode TOY-CON garage a ete confirmé !

Et honnêtement, si je prend le Nintendo Labo, se sera surtout pour ce mode là plus que pour jouer aux softwares fournis.



Et puis, aujourd'hui, il y a eu cette vidéo





Franchement, cela me fait encore plus envie même si des limites sont visibles (par exemple, pour le graphisme, on ne peut afficher que des rectangles blancs.). Je pense que le logiciel est à la fois accessible pour les gens comme moi qui n'ont aucune connaissance technique ou en ingienerie mais aussi qu'il doit être possible d'y faire des choses pas mal. Je me vois déjà faire mes découpages et collages en carton que je combinerai avec des programmes certes ridicules mais que j'aurais eu plaisir à faire. Après, il faut voir si on peut sauvegarder et archiver un programme, combien de programme maximum ont peut sauvegarder, quel est la taille maximum du programme en matière d'instructions. Peut on régler deux output differents pour un seul input. Et enfin peut on combiner les instructions . Si s'en est le cas, je n'ai pas honte de dire que je passerai a l'achat (mon mari va faire une crise)



Tout ça pour dire que j'attends la prochaine vidéo du TOY-CON Garage



edit : je n'arrive pas a mettre en lien la vidéo