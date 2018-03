Des visuels de ce qui pourrait être le Star Wars Battlefront 4 de Free Radical Design viennent d'être dévoilées sur internet. Le jeu fut annulé en même temps que Star Wars Battlefront 3.Le jeu nous aurait permis d'incarner des versions Dark des Jedi. Avec Obi-wan Dark, Luke Dark, Leia Dark et même Chewie Dark.Et des versions Jedi des SithConcept ArtsAlors Fake pas Fake ??Plus de visuels dans le lien

Who likes this ?

posted the 03/15/2018 at 02:54 PM by leblogdeshacka