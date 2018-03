Rapporté la semaine dernière par un membre ( surcoté ou non ) de Reddit , j'ai nommé Dasvergeben , un nouveau jeu Jojo's Bizarre adventure verrait le jours prochainement parAprès avoir récupéré des infos vers d'autres sources , Dasvergeben nous en dit plus :- Le projet JJBA serait montré durant la période de l'E3 2018- le jeu sortirait sur PS4 , Xbox one , Switch et PC pour la fin d'année 2018- il accompagnerait la promotion de l'arc 5 Vento Aureo / Golden Wings en anime.-36 personnages serait dans le roster de base dont :Jotaro Kujo, Johnny Joestar, Jolyne Cujoh, Yoshikage Kira, and DIOJonathan JoestarYoung and Old Joseph JoestarJosuke Higashikatas from Part 4 and Part 8Koichi HiroseGyro ZeppeliJobin HigashikataNoriaki KakyoinMuhammad AvdolJean-Pierre PolnareffIggyGiorno Giovanna- 6 DLC arriverait par la suite dont 4 serait :- Wheater ( fucking ) Report- Anthonio Zeppeli- Lisa Lisa- Dio Brando de l'univers parallèle ( arc 7 Steel Ball Run )Patience donc et rendez vous dans 3 mois pour voir si , déjà , un jeu Jojo's Bizarre Adventure est prévu oui ou ... non.