Voici des Rumeurs autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Le prochain trailer serait diffusé le mois prochain, en avril donc. Il se focaliserait sur un nouveau monde, celui du Livre de la Jungle. Mowgli pourrait se battre aux côté de Baloo. Le Monde de Winnie l'Ourson ferait aussi son retour et celui de la Reine des Neiges serait bien présent dans le jeu. Une nouvelle invocation, Simba y serait dévoilé, ainsi que le mini-jeu Theatrythm. On devrait aussi en appendre plus sur les mondes d'Hercules et Monstres & Cie. Enfin, le trailer annoncerait que le jeu serait bien présent à l'E3 2018, même si Square-Enix n'avait rien promis. On aura peut-être une date de sortie officielle...Sources : http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2018/03/14/rumor-more-kingdom-hearts-3-worlds-leaked.aspx et : http://boards.4chan.org/v/thread/409562072/new-kingdom-hearts-iii-april-leak-part-ii