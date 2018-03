Contrairement à la compile de Capcom des 3 DMC, le "Remaster" de Burnout Paradise sur XBOX ONE X fait le taff.Un ensemble de petits détails, "True" 4K, HDR, effets de particules et ombres améliorées, 60 fps constant, contenu conséquent, en font la version ultime même par rapport à la version PC qui ne tient pas la comparaison.En attendant un vrai nouveau Burnout (et une petite baisse de prix parce 40 boules faut pas déconner^^), c'est un jeu qui mérite d'être (re) découvert.

posted the 03/15/2018 at 08:15 AM by blackninja