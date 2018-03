Suite a l'annonce de la sortie mondiale du film au 27 Avril (contre le 5 Mai auparavant). Tous les fans du MCU voyait venir un nouveau trailer arriver mais sans savoir qu'elle en serait la date.Du coup, on a vu se multiplier les MEME avec le fameux ༼ つ ◕_◕ ༽つ GIVE TRAILER INFINITY ༼ つ ◕_◕ ༽つ en tete des commentaires Reddit.Un MEME repris par les freres Russo eux-mêmes pour se moquer de leur communauté et pour aussi, peut etre y glisser un indice? en effet, les yeux du petit machin, indique 9Heures.... on en saura plus ce soir.