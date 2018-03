Voici une Information autour du jeu Yakuza 6 : The Song Of Life :Les notes reçues par le jeu sont les suivantes :- Digitally Downloaded : 100/100- Playstation Universe : 95/100- ZTGD : 95/100- Game Informer : 93/100- EGM : 90/100- PlayStation LifeStyle : 90/100- Hardcore Gamer : 90/100- Twinfinite : 90/100- XGN : 90/100- Gaming Nexus : 88/100- Easy Allies : 85/100- COGconnected : 82/100- USgamer : 80/100- GameSpot : 80/100- App Trigger : 80/100- Edge Magazine : 80/100- GamesBeat : 75/100- Attack of the Fanboy : 70/100- Destructoid : 70/100- IGN Japan : 70/100Et le test de Gameblog :Et enfin le test de JeuxVidéo.com :Et pour finir, voici sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 17 avril prochain...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/yakuza-6-the-song-of-life