Avec la sortie futur de Shining Resonance chez nous (et du patch US de Shining ark prévu pour cette année), je me suis dit qu'un petit top des meilleurs jeux de la licence histoire de voir où se trouvent les shining post camelot niveau qualité par rapport aux anciens.



1. Shining Force 2

C'est vraiment le Shining Force ultime, le jeu corrige tout les defauts du 1, est plus beau a une histoire plus complexe, est le moins linéaire des Shining Force, a plusieurs niveaux de difficulté, plein de secret, des classes evolutives et même un cheat code pour que le second joueurs joue les ennemis (rendant le jeu multi joueurs).

note aujourd'hui:18/20

note à l'époque:18/20



2.Shining force 3 scenario 3:

Le plus abouti et riche des Shining Force 3, mais tout de même un poil moins riche que Shining force 2.

note aujourd'hui:17/20

note à l'époque:17/20



3:Shining force 3 scenario 1 et 2:

De grand jeux, parmis les meilleurs jeux de la Saturn et les meilleurs TRPG 32bits. reste que sur bien des point les titres étaient une regression comparé à Shining force 2.

note aujourd'hui:16/20

note à l'époque: 16/20



4.Shining the Holy Ark:

Un des meilleur voire le meilleur Dungeon RPG existant, à l'époque c'était une baffe sur tout les points. Cependant, il faut avouer que le titre est austère dans ses mecanismes aujourd'hui.

note Aujourd'hui:15/20

note à l'époque:16/20



5.Shining Blade

Et voilà, on attaque les Shining moderne, Shining blade a quasiment tout du grand jeu en utilisant une version modifié avec talent du gameplay de Valkyria chronicles pour l'adapter à la licence. Le titre est aussi un cross over et un final grandiose à tout les tony shining l'ayant précédé, Si le jeu n'était pas limité par son support(comme VC2 et 3) et trop facile, il pourrait carrement prétendre à la 2ème place tant le jeu est bon et complet. mais ses petits ecueuils le limite à la 5ème place.

note: 15,5/20



6:Shining Wind:

corrigeant 70% des defaut de gameplay de Shining Tears et tout ses defauts techniques, Shining Wind est un jeu correct en solo mais est surtout un excellent Gaunlet like en multi, surtout pour l'époque où sur console le genre était très peu représenté.

note Aujourd'hui:Solo 13/20 Multi 16/20

note à l'époque: Solo 13/20 multi: 17/20



7.Shining Force CD:

compile du moyen Shining force gaiden et du correct Shining force Gaiden 2, en améliorant leur graphisme et leur bande son, le jeu leur enlève des defauts, pareil pour la durée de vie qui en cumulant 2 titres est meilleurs, surtout que la compile rajoute beaucoup de nouvelle bataille si on a une carte mémoires(le jeu est le plus long des Shining Force de Camelot).

bref une compile améliorant pas mal les titre d'origine

note maintenant: 15/20

note à l'époque:16/20



8:Shining Resonance:

Un très bon Dungeon RPG avec un systeme de combat solide, des graphismes très beau en 2014, des persos attachant et une OST de folie. Le titre est simplement bien trop classique et sans ambition pour avoir une meilleur note:

Note aujourd'hui:14/20

Note en 2014:15/20



9.Shining Force: resurrection of Dark Dragon

Un Remake de Shining Force modernisant un peu son gameplay, augmentant son contenu et améliorant ses graphismes et son scenario. Le titre reste cependant encore trop facile (le seul defi est les objectif haut level) et trop basique.

Note Aujourd'hui:14/20

Note à l'époque:15/20



10:Shining Tears:

Ah Shining Tears, un titre qui partage et je comprend. ramant sur PS2 et très moyen en solo a cause d'une IA allié au fraise rendant le gameplay repetitif et dur à gerer. mais à 2, c'est un Gaunlet-like très très sympatique avec une musique excellente et des graphismes vraiments sympas

note aujourd'hui: Solo:10/20 multi 14/20

note à l'époque: solo:12/20 multi 15/20



11.Shining Force Final conflict

3ème gaiden de la game gear, comme ses 2 predecesseur, c'est un Shining force light(moins beau, plus court), mais le titre se démarque en étant un cross over indispensable entre tout les Shining de lère 16 bits.

reste que visuellement et niveau durée de vie, le jeu a salement vieilli.

Note aujourd'hui:13,5/20

Note à l'époque: 15/20



12.Shining Ark:

Essyant de cumuler le gameplay de Shining blade et Heart qui ont été parmi les plus gros succès de la licence au japon, Shining Ark a vouloir trop en faire, le fait mal. Si la moitié des changement de gameplay de blade sont bonnes, l'autre moitié est foireuse, rendant le gameplay un peu moins bon. Et le titre n'a pas la moitié de la profondeur de Hearts pour l'aspect craft et relationnel. Si on cumule à ça, un scenar qui ne devient bon que dans le dernier tiers du jeu, c'est decevant. Le jeu évite le naufrage grace à ses graph pour la console, une difficulté legerement revu à la hausse, sa fin de jeu et les très bonnes base de Blade.

Note:13,5/20



13.Shining Soul 2:

Un bon petit Diablo like pour la GBA améliorant le premier Shining Soul, meilleur que Shining Tears en solo, mais un peu moins bon en multi

note aujourd'hui: 13/20

note à l'époque:14/20



14.Shining Force Exa:

Un hack n slash 3D solo avec une quantité massive d'ennemi correct pour l'époque améliorant la recette de Shining force Neo. Faut aimer le genre car le hack n slash solo c'est assez chiant et on a qu'une classe de jouable(contrairement à Shining Soul) mais grace à une IA allié correct, le jeu est bien meilleur en solo que Tears voir Wind.

Note aujourd'hui:13/20

Note à l'époque:14/20



15.Shining Force: Legacy of Great Intention

Le premier Shining Force, qui est franchement bas dans la liste car si à l'époque c'était une revolution , il a très mal vieilli.

graphismes sous exploitant la console en dehors des animation de combat, scenar minimaliste, jeu beaucoup trop simple, interface encore lourdingue

note aujourd'hui:12,5/20

note à l'époque:15/20



16:Shining Force Sword of Hajya

Shining force gaiden 2 pour la gamegear, meilleur que le premier, à l'époque un très bon jeu portage mais bien trop light à l'époque actuelle (vaut mieux favoriser Shining force CD)

note aujourd'hui:12/20

note à l'époque:14/20



17:Shining Hearts

Dur de noter Shining Hearts, en soit, c'est un jeu très riche, très complet, pas mal long, mignon, avec une bonne OST, assez difficile et avec une bonne replay value. Mais alors pourquoi est il si bas dans le classement?

Ben c'est un clone (certe de qualité) de la série Atelier rappelant beaucoup les episodes PS2 de la licence c'est un dungeon RPG basé sur le craft et les mini quête, bref un concept assez chiant.

Note:12/20 (si vous aimez le genre vous pouvez monter à 14/20 et placer le titre en 10ème position, le titre étant vraiment du même niveau que les Atelier)



18.Shining Force Neo:

Le proto de Shining force Exa, la même chose en un peu moins bien et complet surtout les points, a faire que si vous êtes un fan des hack n slash en solo (le jeu restant meilleur que Tears en solo)

note aujourd'hui: 12/20

note à l'époque: 13/20



19.Shining Force Gaiden

Le premier Gaiden de la game gear, un sous Shining force et c'est tout. plus court, trop simple, scenar chiant, map chiantes, qui a salement vieilli graphiquement. Heuresement que la base du gameplay de Shining force est bonne

note aujourd'hui: 11/20

note à l'époque: 13/20



20:Shining Soul:

Un Diablo like avec un scenar timbre poste (dont le seul avantage est d'essayer de nous faire un prologue aux Shining de camelot) et un gameplay bon mais un poil basique. Soyons francs, autant le zapper et ne faire que le 2.

note aujourd'hui: 11/20

note à l'époque:13/20



21:Shining in the Darkness

C'est triste à dire, mais le premier Shining, celui qui a lancé la série ne brille plus 27 ans après sa sortie.

Le jeu se limite à parcourir des couloir se ressemblant tous, sans Map avec un systeme de combat trop basique basique et un scenar timbre poste.

Seul ses graphismes valent encore le coup.

Mon conseil est de ne pas toucher le jeu, inutile de briser ses souvenir en y rejouant, le jeu si il n'est pas mauvais n'a juste aucun interet et n'était bon qu'à son époque à cause d'une absence de rivaux.

note aujourd'hui: 11/20

note à l'époque:14/20



Et on termine par le pire Shining



22.Shining Wisdom

Sorti en 1995 sur Saturn au japon, c'est un jeu megadrive porté sur la console. et en dehors d'un monde ouvert non linéaire et d'un systeme d'orbe interessant, on cherche les qualités du titre qui n'est qu'un mauvais clone de Zelda.

Très moche pour la Saturn, plus moche que plein de titre megadrive, musique banal, court, scenar timbre poste.

Shining Wisdom était déja mauvais à sa sortie, et maintenant c'est encore pire.

n'y jouez que si vous êtes un collectionneur Saturn

note aujourd'hui: 7/20

note à l'époque:9/20



PS: je n'ai pas fait Shining Force Feather mais d'après les retour, il aurait surement sa place en 7ème ou 8ème position.



Vous remarquerez aussi que contrairement à l'idée générale, les Shining moderne ne sont pas forcement moins bons que les Shining retro, les premier titre de la licence ayant très mal vieilli et certain d'entre eux étant déjà à l'époque d'une qualité très discutable.