Les leaks n'en finissent plus pour Shadow of the Tomb Raider. Après, les informations sur le site qui nous a dévoilé la date de sortie du jeu insisté que l'ouverture des préco, la bande annonce du jeu dévoilé dans les cinémas, voici venir la jaquette du jeu.Enfin peut être !!!Pas mal cette boxBon demain, il n'y aura pas de gameplay (je pense) et pas d'annonce de collector même si je veux un eau gros collector de la mort qui tue.