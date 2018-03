Coucou,Selon Gamekult la liste des 53 jeux qu'on avait pu voir serait finalement la liste complète, cela veut dire qu'il n'y aurait pas Sonic 3&K.D'un autre côté le trailer nous montre du ToeJam & Earl ou du Super Shinobi alors que ces deux titres ne figurent pas dans la liste. Peut-être du contenu "secret" à débloquer ou plus simplement belle embrouille comme Sega sait nous faire.Même si perso je doute fortement que Sonic 3&K soit un jeu "caché" ou surprise dans la mesure où pas mal n'achèteraient pas la compil' en ne voyant pas ce titre annoncé... mais en même temps alors pourquoi Sega ne le mettrait pas.Point positif malgré tout, la compilation inclura un mode online pour les jeux ayant du multi, un argument certain pour une compilation qui n'en avait plus vraiment à force de réapparaître sur chaques consoles (et pour moi qui n'en avait jamais eu puisque vive l'émulation !).