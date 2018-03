Il etait à 20 euros cette semaine sur le store et j'ai décidé de le prendre. Ce jeu est un chef d'oeuvre absolu. je regrette vraiment pas mon achat.Il fait désormais parti de mon top 3 sur cette génération (witcher 3, phantom pain, horizon)- c'est beau à en pleurer- L'univers du jeu au top- excellente direction artistique- l'open world plutot convainquant- Des ennemis variés avec différentes types d'approcheMême si le jeu est insolemment bon , j'ai tout de même noté quelques couac- Les animations faciales et la synchronisation labiale sont faites par le stagiaire.- Les quêtes secondaires pas toujours interessantes (surtout après witcher 3... qui est une référence dans ce domaine)- Le rendu de l'eau est pourrie et la pluie traverse les batiments. ça ma choqué la première foisPS : désolé pour les fautes d’orthographe. je suis KO ! bonne nuit à tous

Who likes this ?

posted the 03/15/2018 at 12:07 AM by bloodycrow