Je viens de decouvrir la serie continuum (sur sfr play).

Je dois dire que c'est assez prometteur (J'ai regardé la 1e saison sur les 4 dispo).

Je sors peut être de ma grotte mais je connaissais pas...

Le scénario : en 2077 les états ont cédé leurs pouvoirs aux multinationales. Des terroristes luttent contre elles. Un groupe de prisonniers terroristes doit passer à la chaise électrique, mais ils se volatilisent au moment de l'exécution, ainsi qu'une des flics présente sur place.

Ils se retrouvent tous en 2012, et cherchent chacun à mettre en place le futur qu'ils souhaiteraient voir apparaître.

C'est dommage y'a pas la VO alors faut se faire aux voix fr moyennes, les effets speciaux sont un peu cheap, mais le scénario est très bon, fin et non manichéen.

Pour le moment j'adore.