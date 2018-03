Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Le PlayStation Official Magazine UK a dévoilé sa couverture pour le mois d'avril. Il contiendra 8 pages couvrant entre autres le D23 Japan 2018. Selon eux, il s'agit du meilleur RPG qui sortira cette année. Pour rappel, le titre sortira sur Ps4 et Xbox One, mais na pas de date de sortie officielle...Source : https://www.khinsider.com/news/Kingdom-Hearts-3-is-this-month-s-PlayStation-Official-Magazine-cover-story-11542