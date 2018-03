recap du stream:

différent types de squelettes annoncés,ils ont montré pendant 2 sec celui en OR et un autre en "brume"

le squelette en OR faudra lasperger d'eau et il sera plus lent,et vulnerable,celui en brume faudra de la lumiere pour le rendre vulnerable



si vous avez retenue dautre nouveauté nhesité pas a le dire mais cest tout ce que jai retenue



teaser du launch trailer de demain:







on y voit vite fait le kraken

pour le fun: