Les Plus

Les Moins

Ces cinq années de développement ont certes été longues mais l'attente en valait clairement la peine. Le rendu visuel du jeu n’a rien à envier aux plus grosses productions et la qualité des animations donne vie à un univers d’une richesse qu’on ne croise que rarement dans le jeu vidéo. Contrôler Tilo est un plaisir de tous les instants et il ne suffit que de quelques secondes à le voir galoper et se faufiler partout pour être totalement aspiré par cette histoire tout droit sortie d’un conte.Seule ombre au tableau, l’absence de cinématiques lors de certaines scènes poignantes, mais il s’agit là du seul élément qui fait manquer l’excellence à un jeu dont on attend désormais la suite avec la plus grande impatience.Le rendu est saisissantLes animations sont à tomberLevel design brillantLe principe des costumesLa richesse des dialoguesVersion française au topPas de doublage malheureusementNi de cinématiques