Actualité

IGN l'avait promis, une petite vidéo de gameplay sur State of Decay 2. Session solo cette fois-ci, contrairement aux précédentes vidéos qui présentaient de la coopération à 4.



Pour rappel, le jeu sortira le 22 mai sur Windows 10 et Xbox One, et possédera une optimisation Xbox One X.



Le lien IGN de la vidéo : http://fr.ign.com/state-of-decay-2-pc/34945/video/state-of-decay-2-22-minutes-de-gameplay-en-solo-4k-ign-first