Voici une Rumeur concernant le jeu God of War sur Ps4 :D’après plusieurs sources, le jeu va passer GOLD en début de semaine prochaine. Le jeu ne devrait donc pas subir de report, le temps le séparant de sa sortie permettant de corriger quelques bug et de préparer un patch day one, si nécessaire. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://www.gamepur.com/news/28622-god-war-ps4-going-gold-next-week.html