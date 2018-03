Et bien oui mes braves concitoyens, c'était par une belle journée ensoleillée alors que je revenais d'une croisade sanglante pour le Comte Amassous l'Enfuckeur de Demat que je fus assailli par le démon et qu'une ombre minuscule mais grandissante fit irruption en for intérieur.



Pourtant, tout avait bien commencé avec cet achat







Ayant déjà le jeu sur PS4, j'ai plutot content de le prendre sur un support portable pour l'avoir sous la main en cas de trajets trop longs dans les transports en commun ou les vacances...



Hélas et alors que je regoutais au gameplay de cet opus, je tombais dans un état second à cause des sirènes des DLC.... et repris connaissance avec ma carte bancaire et un reçu près de moi.

















Après une scène coupée au montage ou je vérifiais que tout était resté en place, je remontais prestement sur mon destrier pour rejoindre le fier Comte Amassous l'Enfuckeur de Demat connu pour son intransigeance.



Est -ce que tater du Goku Migatte no Gokui sera une excuse suffisante pour ne subir le 2-finger burning fist du souverain? Ou pire envoyer Dyspo pour m'égorger?







That is the big question...