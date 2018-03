Quel est l'intérêt d'une difficulté aussi abérrante dès le début du jeu ?



Voilà plusieurs fois que je recommence le plus simplement du monde le niveau "nativ forteress" et impossible pour moi de le passer.



C'est genre le niveau 8 du jeu, je suis dégoûté. Je vois pas à quoi ça va me servir de le continuer. Même pas de mode coop ou 2 joueurs pr t'aider. Ce genre de truc à le don de grave me saouler !



Achetez le si vous avez envie d'exploser une manette ou de faire un AVC.