Voici une Rumeur concernant le jeu Shadow of Tomb Raider :Tout à l’heure, on a appris que Square-Enix dévoilerait le jeu demain et que celui-ci sortirait le 14 septembre. En fouillant dans les codes sources, on apprend que le jeu serait prévu sur Ps4, Xbox One et PC, et qu’il n’y aurait aucun deal pour en faire une exclusivité temporaire. De plus, les réservations débuteraient le 27 avril prochain. Enfin, il n’y aurait pas de version Nintendo Switch…Source : https://www.techradar.com/news/shadow-of-the-tomb-raider-release-date-news-and-rumors