Exclusif chez nous chez fnac et Micromania c'est parti en moins 45 minutes pour la Fnac vendu 19,99 €et 1h15 chez Micromania pour 24,90 €reste à savoir s'il y aura du restock car 1000 exemplaires day one pour la france c'est peu sachant que les fans de dark souls risque de se jetter dessus...Alors vous avez précommandez le vôtre ?

Like

Who likes this ?

posted the 03/14/2018 at 03:21 PM by evilchris