Gamergen 16/20

JVC 14/20

Gameblog 7/10

Gamekult 5/10

Kirby: Star Allies est une petite perle vraiment sympathique qui nous transporte dans des univers magiques et prenants. Certes, le jeu est trop simple, et par moment l'ordinateur est pénible, mais le concept est tellement bon et délirant que nous faisons abstraction des petites imperfections.Nintendo propose ici un périple prenant qui repose les neurones, impossible de lâcher les Joy-Con jusqu'à la fin. De plus, les clins d’œil à Kirby's Dream Land sont nombreux, l’achèvement du premier univers fait sourire les vieux de la vieille. Innovant et rafraîchissant, avec ou sans ami, Kirby: Star Allies est une production qui nous change les idées et qui nous égaye la journée. Si vous aimez le genre, vous allez succomber et l'adopter.Les nouvelles aventures de Kirby mélangent une bonne part d’action en plus d'un gros morceau de Plate-Forme, le tout aromatisé d’un zeste de puzzle à partager à quatre. Avec son assaisonnement basé sur le retournement d’adversaires et la combinaison de pouvoirs en équipe, on aurait pu espérer de ce Kirby Star Allies une formule rafraîchissante sortant la licence de sa saveur habituelle. Ce n’est cependant pas le cas, la faute à des combinaisons de pouvoirs finalement peu relevées et à un côté brouillon qui prend le dessus pendant la dégustation. Sa grande douceur le rend particulièrement accessible pour les plus jeunes, ce qui pourrait repousser les amateurs de sauces plus pimentées. On regrette davantage une composition très classique qui peine à amener cette assez bonne recette vers de nouveaux horizons gustatifs.Fier de son héritage, Kirby affiche ici ouvertement sa simplicité, qu'il s'agisse de la candeur apparente de l'intrigue, de la direction artistique sans filtre, ou du gameplay tout en douceur. Ce challenge encore plus tendre qu'à l'accoutumée se justifie néanmoins par l'approche fondamentalement conviviale de cet épisode, où les ennemis amadoués se muent en amis dont on utilise les pouvoirs souvent très utiles, voire requis. Ainsi les manoeuvres collaboratives suscitent tantôt de malicieuses énigmes, tantôt des séquences de transformations groupées aussi amusantes que spectaculaires. La conception sur mesures des niveaux, par conséquent cantonnés en sections avec tout le nécessaire à disposition, engendre hélas une structure globalement linéaire, en dépit de ceux optionnels déverrouillés au fil de l'aventure. La force de Star Allies se situe donc essentiellement dans les nouveaux talents voués à la coopération, qui expriment particulièrement leur potentiel surpuissant à travers les maigres modes annexes. De quoi laisser une impression de manque à gober, car si la boule de guimauve parvient à rappeler non sans nostalgie sa nature savoureuse, son grand coeur supposait davantage de générosité, et surtout d'imagination de la part d'HAL Laboratory.Service minimum pour l'ami Kirby, de retour dans un jeu qui parlera surtout aux plus jeunes et à leurs parents. Trop simple pour captiver, trop mou pour croustiller, sans plus d'inspiration niveau DA, Kirby Star Allies n'a pas grand-chose à proposer à part son orientation multijoueur. Là encore, les soucis de lisibilité, le rythme un brin haché comme le frame rate cappé à 30 fps en docké comme en portable ne font rien pour dynamiser l'ensemble, même à plusieurs. Et comme on fait très vite le tour des mondes proposés, sans forcément avoir envie d'y revenir faute de challenge et de secrets, l'ensemble tourne beaucoup trop vite en rond. Et en rose.