Bonjour tout le monde,



Voilà, je vais enfin tâter du Dragon Ball Fighter ce soir et je me disais "tiens t'es au taf donc tu vas en profiter pour regarder où on en est niveau DLC"



Ouais car pour mettre dans le contexte ça fait quelques temps que je joue moins (ou plutôt point de vue JV traditionnel) et j'ai même un peu lâché l'actualité vidéo ludique en même temps.



Comme n'importe qui page google et je tape : "DLC DBFZ ....."



Et là c'est le bordel car y a que des mytho qui font leur propre liste qu'ils mélangent à d'éventuel vrai info.



Du coup quelqu'un serait il assez sympas pour me faire un point sur la situation réel des DLC du jeu?

Qu'est ce qui est sorti ou qu'est ce qui annoncé officiellement et pour quand?



Par avance merci à ceux qui prendrait 5 minutes pour répondre.