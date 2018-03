Depuis sa première apparition à l'Electronic Entertainment Expo (E3) en 2000, Xbox a toujours été l'un des acteurs majeurs du salon en proposant des conférences exclusives et dynamiques sur nos dernières actualités. Le cru 2018 ne dérogera pas à la règle.



Au contraire, ce sera même le plus grand show de notre histoire.



L'évolution récente de l'E3, qui s'est ouvert au grand public et a élargi ses horaires, nous donne la possibilité de créer une toute nouvelle expérience pour les visiteurs sur place et pour ceux qui suivent le salon de loin.



Par conséquent, en collaboration avec Entertainment Software Association qui organise l'E3, nous avons le plaisir de vous annoncer que Xbox investira le Microsoft Theater, une scène parfaitement située au coeur du L.A. Live et à deux pas du Los Angeles Convention Center (LACC).



Le Microsoft Theater accueillera des événements officiels de l'E3 à commencer par la Conférence Xbox E3 2018 qui se tiendra le 10 juin 2018 à 13 heures PT (22 heures CET). Il sera également possible d'assister aux différentes activités Xbox FanFest, à des prises en main et des démos pour tous les visiteurs, et bien plus encore. Le Microsoft Theater est le lieu idéal pour centraliser la présence de Xbox à l'E3, et sa taille nous permettra d'accueillir plus de visiteurs et de partenaires que jamais à une conférence Xbox.



Outre le Microsoft Theater, nous serons toujours présents au LACC avec un nouveau stand entièrement consacré à Mixer où vous pourrez jouer, diffuser et interagir avec des jeux, mais aussi suivre l'actualité de l'E3 pendant toute la semaine.



Ces changements - une présence plus importante sur plusieurs sites et notamment au Microsoft Theater - sont l'occasion de réunir toutes les expériences Xbox en un même lieu, mais c'est surtout une manière inédite d'annoncer la couleur sur ce qui vous attend en 2018.



Notez dans vos agendas que la Conférence Xbox E3 2018 se tiendra le 10 juin 2018 à 13 heures PT pour lancer la semaine de l'E3 ensemble (22 heures chez nous donc NDLR).



Nous avons hâte et nous vous donnerons bientôt plus d'informations sur ce qui vous attend à l'E3. Suivez le Xbox Wire pour en savoir plus dès le mois prochain.

Mike Nichols, Corporate Vice President et Chief Marketing Officer Xbox, en plus de confirmer la date et l'heure de la conférence, dit que ça sera plus grande conférence de tous les temps de Microsoft.Lettre de sa part: