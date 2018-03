Alors Devil May Cry HD Collection sur Xbox One/PS4/Steam vaut-il le coup ? Ma foi si vous avez déjà les précédentes versions, cela se discute. Cependant, j'ai pris la peine de les finir (par nostalgie) et cela m'a rappelé énormément de souvenirs (et je ne me souvenait pas que Devil May Cry 2 était si nul, c'est dire si ça date).



Au programme, le combo 1080p/60fps, les menus en 4/3, les cinématiques floues et en SD, un menu de départ (choix du jeu) identique aux versions 360/PS3, les sous-titres du premier épisode de mauvaise qualité (visuelle et traduction) mais malgré tout un prix correct 29.99€ pour trois jeux en un.



J'ai aussi repéré tellement de similitudes entre Devil May Cry 1 et Resident Evil 4, sachant qu'à la base le premier DMC devait être le 4ème opus de la saga de Mikami, que je prépare une vidéo comparant les deux jeux.



Et bien il est temps d'avoir les images en mouvement maintenant ! C'est pour cela que je vous propose de regarder par vous-même DMC1 et 2 (le 3 est en cours) sans commentaires, en run complète tournant sur Xbox One X (mais évidemment il n'y a pas de patch donc ce sera pareil que sur Fat ou S).



J'ai coupé les menus, les chargements, les pauses, afin de les voir en action non-stop et tel un film.